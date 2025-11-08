Season 3の放送が始まったTVアニメ『SPY×FAMILY』。本日11月8日（土）の23：00より放送開始となる「バスジャック編」ビジュアルが公開された。 本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス16巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。2023年10月より放送を開始したTVアニメSe