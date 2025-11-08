ブレイキンダウンで人気となった飯田将成が７日、インスタグラムを更新。中日・上林誠知外野手、大相撲の朝志雄との３ショットを投稿した。「今日は福岡西中洲で乾杯」と、３人で笑顔。上林がほろ酔いの雰囲気を漂わせ、飯田が嬉しそうに指をさしている写真もあった。競技を越えた意外にも映る３ショットに、フォロワーからは「皆さんいい笑顔！」、「福岡県満喫してください」、「相撲見に行くんですか」などの声が寄せられ