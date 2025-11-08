高気圧に覆われるため、西日本から北日本まで広く晴れるでしょう。雪が降っていた北海道も、天気は回復へと向かう予想です。午後は各地で雲が広がりやすくなりますが、天気の大きな崩れはないでしょう。九州では夜遅くから雨が降り始め、あすにかけては全国的に天気は下り坂となる見込みです。きょうの貴重な日差しを有効活用してください。朝から晴れる所が多いですが、気温はあまり上がらず、最高気温はきのうより低くなる所が多