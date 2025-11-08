芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）が7日、プロレスでの活動復帰宣言を行い、同日に所属を発表した女子プロレス団体「スターダム」の関連公式Xに登場し、決意を述べた。フワちゃんは同団体の「スターダムワールド公式アカウント」に登場。ジャージー姿でバックステージコメントを発した。「皆さん、お久しぶりです、フワちゃんです」とハキハキと語り始め、一礼。活動休止の期間については「自分を振り返っている