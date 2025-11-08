＜TOTOジャパンクラシック3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗がトータル14アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル1打差2位タイに申ジエ（韓国）と2番から5連続バーディを奪ったルーキーの・荒木優奈。2打差4位に山下美夢有、4打差5位には佐久間朱莉が続いている。古江彩佳