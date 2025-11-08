＜JLPGA最終プロテスト 最終日◇7日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞今年の最終プロテストでは、3人の“高校生プロ”が誕生した。トップ通過の伊藤愛華（埼玉栄高）をはじめ、5位の田村萌来美（ルネサンス高）、9位タイの吉〓眞夏（マーナ、沖縄カトリック高）が見事一発合格。“高卒ルーキー”として、来年からツアーを戦う。【写真】印象変わります合格者22人のスーツ姿伊藤はジ・ユアイ（中国）と並