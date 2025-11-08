8日、最新のガス機器を紹介する「ガス展」が福山市内で始まりました。 福山市入船町のポートプラザ日化では、排気熱を再利用して効率よく湯を沸かせる給湯器やガス衣類乾燥機など、最新のガス機器約１００点展示されています。 福山ガスが今年７月から取り扱いを始めた「このまち電気」のブースも設けられ、熱心にやり取りする姿がみられました。 ■福山ガス 坂本 有康 営業本部長 「最近光熱費等が高騰してるの