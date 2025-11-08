◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会1回戦駒大苫小牧 2―1 東海大静岡翔洋（2025年11月8日JALスタジアム花巻）延長9回の激闘を制し、駒大苫小牧が競り勝った。「3番・DH」で出場した高橋理桜主将（2年）は3回に先制の中前適時打を放つなど3安打をマークし「なんとしても一本出そうと思っていました。試合前まで調子が悪くて3本も打てるとは思っていなかったです