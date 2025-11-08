元モーニング娘。でタレントの辻希美が8日、都内で行われた最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に出席。今年8月に第5子・夢空ちゃんを出産後、初の公の場となった。辻希美冒頭、第5子出産を祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、体調について「思ったより一瞬やばいなっていうときがあったんですけど、今はもうだいぶ回復して元気です」とにっこり。報道陣に向けて「第5子を出産して初めてのこう