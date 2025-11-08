アイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が、12日に放送されるMBS『クイズ！昭和100年 秋編』(20:00〜21:58)でMCを務める。『クイズ！昭和100年 秋編』出演者1926年に始まった昭和時代。そこから数えると2025年は昭和100年にあたる。この100年間は日本史上、政治、社会、経済が最も変化した激動の100年といえる。そんな刺激的で興味深い100年の間に起きた様々な出来事をMCの村上信五と4組のタレント解答者、そして昭和を愛する関