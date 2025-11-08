長野県・軽井沢のクラシックホテル「万平ホテル」がクリスマスギフトつきの限定宿泊プランを発表した。内容は、クリスマス限定のホテルオリジナルクッキー缶とキャラメルサンドをセットにした「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」と、ギフトハンパ―がついたスイートルーム限定の「ギフトハンパ―付き宿泊プラン」で、ともに予約を受け付けている。「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」イメージ「万平ホテルプレ