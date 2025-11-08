メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県大野町の寺の駐車場に7日、クマが現れたことを受け、地元の猟友会などが近くの山に檻を設置しました。 7日正午ごろ、岐阜県大野町の寺の駐車場に体長およそ1メートルの成獣とみられるクマが出没しました。 クマはおよそ2時間半居座った後、山へ戻り、けが人はいませんでした。 猟友会などは8日、クマの捕獲に向け、寺の裏山に檻を設置しました。 周辺には看板を設置するなど