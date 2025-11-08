メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の飲食店で無許可で女性従業員に接待させる営業をしたとして、店を経営する女が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、豊橋市の風俗店経営杉本亜美容疑者（25）です。 警察によりますと、杉本容疑者は7日、経営する豊橋市内の飲食店で、無許可で風俗営業をした疑いが持たれています。 警察の調べに対し杉本容疑者は「お金を稼ぐためだった」と容疑を認めていま