バスやパトカーなどの「働く乗り物」を集めたイベントが、８日に岐阜県高山市で開かれています。 【写真を見る】大型バス・パトカー・除雪車などが集合子どもたちが車両の役割や大切さを学ぶ「のりものフェスタ」８日に岐阜・高山市で開催 このイベントは、バスをはじめとする公共交通車両や警察・消防車両などの乗り物の役割や必要性を楽しく理解してもらおうと、高山市で毎年開かれているものです。 ８日、会