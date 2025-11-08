メ～テレ（名古屋テレビ） さまざまな種類のウイスキーが楽しめるイベントが名古屋で開かれています。 名古屋のサカエヒロバスで開催されている「エニタイムウイスキー2025」は、大手の酒造会社や小規模な蒸留所がつくるさまざまなウイスキーを屋外で楽しめるイベントです。 入場チケットは2000円で、50のブースが並ぶ会場では一部の銘柄を除き200種類を超えるウイスキーが無料で試飲