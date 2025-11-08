大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演。自民党との連立合意の柱となっている衆院議院定数の削減について見解を述べた。政治ジャーナリストの青山和弘氏が「（臨時国会で定数削減を）野党が抵抗した時に、これをネタに衆議院を解散してはどうかってい