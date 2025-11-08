8日の京都5R・新馬戦（芝1800メートル）は1番人気のアドマイヤシュラ（牝2＝友道、父エピファネイア）が半馬身差でV。勝ち時計は1分47秒2。C・デムーロは「ゲートの出が甘かったですけど、中団につけて上手な競馬をしてくれました。馬群の中でもしっかり反応してくれて、凄く素質を感じる馬です。今後が楽しみな内容でした」と話した。