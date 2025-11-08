金の価格上昇が、兵庫県三田市のふるさと納税返礼品にも影響――。市は１０日から、返礼品で力を入れている純金製品１０品目すべてを１０〜２０％値上げする。５、９月に続く今年度３回目の寄付額改定だ。（渡部哲也）市内には、東京に本社を置く三菱マテリアルの三田工場（テクノパーク）がある。精密な圧延技術で純金の名刺やしおり、カレンダーなどを手がけていることから、２０２３年夏から市の返礼品に加わった。２４年