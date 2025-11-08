ÆÃ»£¤ËÆÃ²½¤·¤¿Åì±Ç¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅì±ÇÆÃ»£YouTube Official¡×¤ÇÀ¾ÌÃ½Ù¤ä»³ËÜÎÃ²ð¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ê2015¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£8Æü¤Ë¤ÏÂè30ÏÃ ¡Ö±Ê±ó¡ª¿´¤Î¶«¤Ó¡ª¡×¤¬ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¿À²ó¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤30ÏÃÇÛ¿®¥´¡¼¥¹¥È¡õ¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡õ¥Í¥¯¥í¥à¤¬Æ±»þÊÑ¿È¥æ¥­¡Ê¾®µÜÍ­¼Ó¡Ë¤ÏÃ±¿È¥Ç¥£¡¼¥×¥³¥Í¥¯¥È¼Ò¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥Ó¥ë¥º¡Ê