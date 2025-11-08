元モーニング娘。の辻希美（38）が8日、東京・文京区の講談社で、書籍「杉浦家、7人生活スタートです。」（講談社）発売記念会見に出席した。25年8月の第5子誕生後、初のイベント出演。長女希空（のあ）の子育てについて、「もっとかわいい格好をさせてあげれば良かったなとか、後悔がある。1人目だったので余裕がなかった」と明かした。だが、「（同書内で）ママに感謝しているというのをいってくれた。自分の気持ちも楽になった