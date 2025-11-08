老舗バレエ用品メーカー「Chacott（チャコット）」。今、一般女性への認知が急拡大している（写真：チャコット）【写真で見る】老舗バレエ用品メーカー｢チャコット｣は今こうなっているどの業界にもその業界内で絶大な知名度を誇り、知らない人はいないブランドやメーカーがある。だが、裏を返せば、その業界と接点がない人にとってはあまり聞いたことのない企業ともいえるかもしれない。バレエ業界において、それは、1950年創業、