膝や腰、肩の痛みが続くとき、どの診療科に行けばいいか迷ったことがある方も多いと思います。整形外科とペインクリニック、それぞれで行われる治療は異なり、選び方によって治療効果にも違いが出ます。この記事では、ペインクリニックでの治療のメリットについて、園ペインクリニック松本先生の意見を基に解説します。 監修医師：松本 園子（園ペインクリニック） 2005年、大学卒業後、医師免許を取得。順天堂大学の光畑裕