オーバードーズの問題を抱えている場合、適切な相談先を知り、支援を受けることが回復への第一歩となります。精神科や依存症外来といった医療機関から、精神保健福祉センターや民間支援団体まで、さまざまな相談窓口があります。ここでは、具体的な相談先と支援体制について紹介します。 監修医師：日浦 悠斗（医師） 福井大学医学部卒業。血清蛋白質と精神疾患の関係について研究をおこなう。日本精