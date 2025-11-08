昨年、卓球女子の早田ひな選手が「鹿児島の特攻資料館に行きたい」と語り、中国や韓国のネットユーザーから猛烈な批判を浴びる騒ぎがあった。1年以上前の出来事だが、なぜか心に引っかかるものがあった。どうしてあれほど攻撃されなければならなかったのか。資料館ではどのような展示をしているのか。それが知りたくて、この秋、知覧や鹿屋など南九州の特攻隊基地跡を訪ねた。「特攻資料館に行きたい」問題となった早田選手の発言