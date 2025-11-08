【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月19日にウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」をリリースするINIが、シングルのコンセプトでもある「この冬INIが贈る、とけない魔法の“プレゼント”」を題した、様々な施策を実施する。 ■ポップアップストアも開催決定 目玉企画のひとつとして、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント『INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-』を11月14日から12月25日まで開催