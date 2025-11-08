◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、首位で出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）がスコアを3つ伸ばし、通算14アンダーで単独首位に立っている。7位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が5連続バーディーの猛チャージで、申ジエ（37＝韓国）と並んで1打差2位につけている。山