25日の東京5R2歳新馬戦（芝1800メートル）は、好位から楽々と抜け出した2番人気ラヴェニュー（牡＝友道、父ロードカナロア）が後続を5馬身突き放してデビュー勝ち。手綱を取った戸崎は「凄く乗りやすい。新馬戦にしては流れていたので促しながらだったけど、前に人気馬がいたので、ついていく形。早めに先頭に立つ形になったが、脚色が衰えることなくしっかり伸びてくれた」とレースぶりを高く評価した。