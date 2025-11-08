世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「“木登りパンダ”真っ逆さまに…徐々に重みで枝が」についてです。◇中国の動物園。高い木の上にいるのは、パンダです。名前は「渝可（ユーカー）」。木登りをしている渝可は、さらに上へと登っていきますが…木が重みで徐々に曲がり始めます。枝が折れ、渝可は地面に真っ逆さまに落下。たたきつけられてしまいました。大丈夫でしょうか…？その後、姿を見せた渝可。何事も