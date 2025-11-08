◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは7日、女子シングルスの2回戦が開催。日本勢は3選手がベスト8入りを果たしました。早田ひな選手(世界ランク13位)は韓国のイ ウンヘ選手(同43位)と対戦しました。第1ゲームを逆転で獲得すると、その後は安定した試合運びを見せてゲームを連取しストレート勝利を飾りました。伊藤美誠選手(同9位)はオーストリアのポルカノバ選手(同