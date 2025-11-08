ワールドシリーズ（ＷＳ）を家族の事情により欠場したドジャースのアレックス・ベシア投手（２９）が７日（日本時間８日）、生まれたばかりの新生児が亡くなったことを自身のインスタグラムで公表した。「私たちの小さな天使、私たちはあなたを永遠に愛しています、そしてあなたはいつも私たちと一緒にいます」と投稿。ベシア、妻のケイラさんと愛娘スターリングちゃんが手をつないだ写真を添えた。ドジャースはブルージェイズ