7日午後七尾市中島町で85歳の女性が夫の運転する車にはねられ重体となっています。事故があったのは石川県七尾市中島町で7日午後3時ごろ75歳の男性が自宅敷地内で車を前進させたところ前方にいた85歳の妻に衝突しました。この事故で妻はろっ骨や足の骨を折るけがをし重体となっています。警察によりますと車を運転していた男性は「2人で外出して帰宅したところ事故が起きた」などと話していて詳しい事故の原因について調べを進めて