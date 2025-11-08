11月７日、NHK杯のショートプログラムで首位発進した坂本花織【緊張で吐きそう......】11月７日、大阪。GPシリーズのNHK杯女子シングル、ショートプログラム（SP）のリンクに立った坂本花織（25歳／シスメックス）は、決然として見えた。しかし、肩に力が入っているわけではない。吹っ切れたようだった。「昨日今日の公式練習でマックスの緊張を味わって、吐きそうでした」坂本はそう振り返る。「私は毎度毎度、試合では緊張す