【新華社ウルムチ11月8日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州の塔西河国家森林公園で木々が色づき、観賞に最適なシーズンを迎えた。園内の木々は燃え立つような赤や黄色に染まり、訪れる人の目を楽しませている。（記者/丁磊）