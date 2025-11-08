Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の第4回開催を高知県高知市にて行います。西日本最大級の野外グルメイベントが、2025年11月15日(土)〜11月16日(日)の2日間、城西公園グラウンド特設会場にて開催されます。畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマにした美食が集結します！ 第4回 全肉祭 in 高知 会場：城西公園グラウンド特設会場(高知県高知市丸ノ内1丁目8)日程：2025年11月15日