年内で番組が終了するフジテレビ系バラエティー「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）。７日の放送で初登場した４３歳にネットが沸いた。冒頭で「千鳥」ノブから紹介されたのは、俳優の伊礼彼方。「よろしくお願いします」と頭を下げた。主にミュージカルで活躍し、２０２３年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「らんまん」や今年前期の「あんぱん」などの話題作にも出演している。伊礼は「なんで自分がバラエティーに呼ば