「グラビアオブザイヤー2024」を受賞したモデルの斎藤恭代（29）が8日、都内でトレーディングカード「LUMINOUS」の発売記念イベントを行った。お気に入りのカットには、4枚集めて1枚のカードになるショットを挙げ「ちょっと変形的な水着で、ハイレグもしっかりある。私の9頭身のスタイルが存分に楽しめると思います」と自信の表情を見せた。そんな“9頭身ボディー”の秘けつは「デトックス」だといい「食べないとか、何かを