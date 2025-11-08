山形県寒河江市の老人福祉センターにある温泉の浴槽から基準値を大幅に上回るレジオネラ属菌が検出され、市は7日から温泉の営業を停止しています。寒河江市によりますと、市老人福祉センターで10月21日に実施した水質検査の結果、基準値の32倍のレジオネラ属菌が検出されたことが7日判明しました。レジオネラ属菌は、感染すると肺炎や腹痛などを引き起こすとされています。温泉は一般の人も利用でき、市は7日から少な