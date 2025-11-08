元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が8日、インスタグラムを更新。第5子女児の生後3カ月を報告した。辻は「夢空が産まれて今日で3ヶ月が経ちました」と報告。続けて「早いょ…早過ぎるょ…あっという間にあの出産から3ヶ月…日々バタバタしているからこそあっという間に大きくなっちゃうから1日1日を大切にしようと改めて感じます」と産後の慌ただしい日々を振り返り、思いをつづった。そして「ほ〜んとに可愛くて癒しガ