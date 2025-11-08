タレントの辻希美が８日、都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社刊、１７６０円）の発売記念会見を行った。８月８日に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産して以来、初めての公の場。産後の体調は「思ったよりヤバいなと思った時はあったけど、今は元気です」と笑顔を見せ「いつか本を出したいなと思っていた。その夢を、５人目を生んだタイミングでかなえられた。家族としても大切な思い出深い一冊