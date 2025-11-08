１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパン・高橋宏斗（中日）、曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）、藤平尚真投手（楽天）がライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。高橋宏は打者７人に２４球を投じ、安打性２本。曽谷は打者８人に２６球で安打性３本、１四球。北山は打者５人に１６球