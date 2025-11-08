9日は広島県知事選挙の投票日です。県内各地では、投票所の設置が進んでいます。広島市の幟町小学校では市の職員7人が投票用紙の記載台や投票箱などを設置しました。投票所は、県内全体で1215か所設けられます。16年ぶりに新たなリーダーが決まる今回の県知事選には無所属の新人3人が立候補しています。11月2日までに期日前投票を済ませた人は、約8万6900人で、投票率は、4年前の知事選を約1.8ポイント下回っています