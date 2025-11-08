北朝鮮の国防相はアメリカの原子力空母が韓国に入港したことなどを非難する談話を発表し、「一層攻勢的な行動を見せるだろう」と警告しました。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮の努光鉄国防相は7日、談話を発表し、この日まで行われていた米韓の空軍による大規模な共同訓練「フリーダム・フラッグ」やアメリカの原子力空母「ジョージ・ワシントン」が韓国に入港したことについて、「地域の政治・軍事情勢を意図的に激化させてい