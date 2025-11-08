６日、ボクシングを披露する杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）のロボット。（烏鎮＝新華社記者／陳雨寧）【新華社烏鎮11月8日】中国浙江省桐郷市烏鎮で6日、2025年世界インターネット大会（WIC）烏鎮サミットの重要イベント「インターネットの光」博覧会が開幕した。人工知能（AI）技術を多分野に融合させた「AI＋（プラス）」の展示に力に入れており、七つのテーマエリアに多様な機能を持つロボットが集結。ボクシング