エブリデイスーパーカーを体現するスバルはブランドピラーとして『アドベンチャー』と『パフォーマンス』を掲げおり、後者は『STI』がその一翼を担う。そのコンセプトがこのBEVとなる『パフォーマンスE STIコンセプト』（以下、パフォーマンスE）だ。このデザインに込めた思いを、担当デザイナーに聞いた。【画像】生真面目に技術的視点を追求！スバル・パフォーマンスE STIコンセプト全50枚パフォーマンスEの商品コンセプトは『