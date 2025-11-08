山形県内の中小企業が加盟する中小企業家同友会が創立40周年を迎え、山形市で記念式典が行われました。山形県中小企業家同友会は現在、県内の中小企業や経営者あわせて506の団体・個人が所属している組織で、人材育成や売り上げなど企業が抱える課題の解決を図り、地域経済の活性化を目指す活動を行っています。6日に行われた創立40周年を記念した式典には、会員らおよそ250人が参加。式では、代表理事の菅原茂秋さんが「これから