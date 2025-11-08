黒澤明監督の名作映画を新たなスタッフ・キャストで舞台化した舞台『醉いどれ天使』が7日、東京・明治座で公演初日を迎え、女優の横山由依、岡田結実らが本番を前に行われた取材会に登場した。取材会にはほかに、北山宏光、渡辺 大、阪口珠美、佐藤仁美、大鶴義丹、演出の深作健太氏も登壇した。 本作は、2021年に上演した舞台版を元に、脚本は前回に続き蓬莱竜太氏が、演出はジャンルを越えて活躍する深作健太氏が務める。ログイ