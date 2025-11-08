2016年の誕生以来、「自分自身が心地よく、美しさも叶える」をコンセプトに愛され続けるナチュラルメイクブランド《素肌記念日》。ブランド内でNo.1*の人気を誇る「スキンケアパウダー N」から、限定の“ラベンダーミルクティーの香り”が登場しました。メイク仕上げにも、ナイトケアにも使える24時間対応パウダー。香りに包まれながら、しっとりふわ肌を手に入れましょう♡ 限定の香りとデザインで