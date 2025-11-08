「道の駅 常総」は、茨城県常総市にあり、茨城の南の玄関口として注目を集める新しい道の駅です。「食・農・楽」をテーマに掲げ、地元の新鮮な農産物や、茨城県の広域の特産品が集積しています。特に、茨城県を代表するメロンやさつまいもといった農産物を使ったグルメが豊富で、遠方から訪れる観光客も多い人気スポットです。【主要アクセス】温泉までの行き方を見る「道の駅 常総」周辺には何がある？「道の駅 常総」には、地元