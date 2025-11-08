間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第5話「みんなの夢」が11月8日に放送予定です。【写真】「みんな、自慢の生徒でしたよ」と語る担任の大谷は、何かを隠しているーー？同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？事件を止め