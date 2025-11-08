「朝は時間がないから」と、朝食を抜いたり軽く済ませたりしてはいませんか？医師の鎌田實先生は、「健康を考えるなら、朝メシこそ栄養バランスのよい食事をとらなければない」と語ります。そこで今回は、そんな鎌田先生の著書『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』から抜粋し、再編集してお届けします。【写真】たまの外食はランチで楽しもう！* * * * * * *朝メシを食べたら散歩しよう愛知県の喫茶店は「モーニング」が豪華なことで